Москва, 19 марта, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по нормализации отношений между государствами. Об этом 19 марта журналистам рассказал пресс-секретарь российской лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Гунеев

«С большой долей уверенности могу сказать, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по нормализации двусторонних отношений», — заявил он.

Песков также отметил, что твердая воля обоих президентов является лучшим залогом того, что Россия и США пойдут по пути восстановления отношений.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. Уточнялось, что Москва и Вашингтон создадут экспертные группы по украинскому вопросу.

После этого спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что следующие переговоры США и России по перемирию на Украине пройдут в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидде. Он уточнил, что состав делегации США возглавят помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Путин во время разговора поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

По словам самого Трампа, процесс урегулирования конфликта на Украине идет в полную силу. Он отметил, что многие элементы «договора о мире» обсуждались во время телефонного разговора.