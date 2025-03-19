Москва, 19 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора не обсуждали вопрос отправки миротворцев на Украину. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Нет, об этом не было речи», — ответил он на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который длился примерна два часа. Они в том числе обсудили урегулирование украинского конфликта. Российский лидер подчеркнул, что для разрешения кризиса нужно устранить его первопричины и учесть законные интересы России в области безопасности.

Трамп в феврале отметил, что поддерживает идею отправить европейские войска на Украину в качестве миротворцев. При этом он подчеркнул, что американского контингента там не будет.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Лондон и Париж подготовили план урегулирования украинского кризиса. В рамках предложенных мер рассматривается возможность отправки в зону конфликта миротворцев из европейских государств.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления о планах отправить европейских миротворцев на Украину провоцируют эскалацию конфликта. Москва не давала согласия на этот шаг, подчеркнул он.