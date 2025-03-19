Москва, 19 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Киевский режим не отказался от атак на российские территории, когда информация об отмене ударов по объектам энергетики была широко известна. Об этом 19 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, команде Верховного главнокомандующего России на момент начала этих атак. Киевский режим ничего не сделал для их отмены», — сказал он.

Песков подчеркнул, что действия киевского режима идут вразрез с общими усилиями по урегулированию конфликта. Он назвал это очевидным дефицитом договороспособности, который не может не быть предметом озабоченности. Последние удары по энергообъектам России стали лучшим показателем украинских намерений, добавил спикер Кремля.

Он отметил, что российские власти внимательно наблюдают за тем, прислушаются ли на Украине к стремлению России и США сделать всё возможное для достижения мира.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 18 марта в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным выступил с идеей, чтобы Москва и Киев на 30 дней прекратили удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Российский лидер согласился с этим и отдал ВС РФ соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого пообещал, что поддержит эту инициативу. Он добавил, что хочет узнать детали перемирия во время телефонного разговора с Трампом.

В ночь на 19 марта российские средства ПВО обезвредили 57 украинских беспилотников. На нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае начался пожар из-за атаки украинского беспилотника. Произошла разгерметизация одного резервуара из-за падения дрона.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал подобные действия попыткой Зеленского высмеять усилия Трампа. Деструктивное поведение украинского политика становится проблемой не только для США, но и для Европы, подчеркнул он.