Москва, 19 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не давал команды по отмене своего решения приостановить удары по объектам энергетики Украины. Об этом 19 марта журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Иных команд президента не было», — ответил он на вопрос журналиста о том, сохраняется ли пауза в атаках по энергообъектам.

Вечером 18 марта Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. Он поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер сразу дал команду военным прекратить удары по энергетическим объектам Украины.

Песков добавил, что Россия, сбив свои БПЛА, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, показала, что соблюдает договоренности.

«Минобороны уже сообщило: после того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды Министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», — сказал пресс-секретарь президента.

При этом Кремль видит, что со стороны киевского режима нет взаимности по соблюдению 30-дневного прекращения огня по энергоинфраструктуре.

«Мы, к сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры, вы знаете об этом. Информация на этот счет доступна», — уточнил представитель Кремля.

Так, в ночь на 19 марта российские средства ПВО обезвредили 57 украинских беспилотников. В частности, киевский режим атаковал тремя беспилотниками самолетного типа энергетический объект в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате падения обломков дрона произошло возгорание возле нефтебазы. Эти действия в Минобороны назвали срывом мирных инициатив Трампа.