Москва, 19 марта, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, где его и похоронят. Об этом 19 марта сообщила представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

РИА Новости/Светлана Шевченко Народный артист РФ Бедрос Киркоров

«Прощание точно пройдет на Троекуровском кладбище 21 марта», — приводит ее слова ТАСС.

Сообщается, что похороны Бедроса пройдут в тот же день.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта о смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп. Певец рассказал, что смерть зафиксировали в 15:37. Он также призвал всех ценить каждую секунду времени, проведенную с близкими.

Причиной смерти старшего Киркорова назвали остановку сердца. Он умер на 93-м году жизни дома, в кругу семьи.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Болгарии, а в 1960-х переехал в Москву. В Советском Союзе он много выступал и записал около 50 песен на радио. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России. Он также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».