Вашингтон, 11 января, 2020, 07:46 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» уверенно победил команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 111:101.

Самым результативным игроком встречи оказался защитник «Уизардс» Джордан Макрай, набравший за игру 28 очков. Его коллега по команде — лёгкий форвард Трой Браун, оформил в матче дабл-дабл с 18 очками и 10 подборами.

У «Атланты» наиболее результативным стал разыгрывающий Трей Янг, на счету которого 19 очков в матче.

Отметим, эта победа стала четвертой для «Вашингтона» за последние семь матчей текущего регулярного сезона НБА. Для «Атланты» это пятое поражение за последние семь игр.