Москва, 19 марта, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные за сутки поразили военные аэродромы, места хранения беспилотников, склады боеприпасов и военного имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах», — отметил он.

Генерал добавил, что средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотника самолетного типа, в том числе 61 вне зоны проведения специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта российские военные поразили центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и военные аэродромы ВСУ, а также сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 177 дронов.

В период с 8 по 14 марта было нанесено 15 групповых ударов по газово-энергетической инфраструктуре ВПК на Украине. Кроме того, российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и центры подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ.

13 марта российские военные нанесли удары по украинским аэродромам, местам изготовления и хранения беспилотников. Также были поражены скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наёмников в 158 районах.