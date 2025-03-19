Москва, 19 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. В рамках переговорного процесса между США и Россией американская сторона подготавливает почву для дальнейшего выгодного сотрудничества с Москвой. Об этом в среду, 19 марта, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Steffen Kugler/dpa

18 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегой из США Дональдом Трампом. Американский лидер положительно оценил переговоры с Путиным, назвав телефонный разговор «хорошим и продуктивным».

«Переговоры, длившиеся более двух часов, говорят в первую очередь о том, что с этой администрацией есть о чем говорить. Это не правительство экс-президента США Джо Байдена, для которого русофобия была основой внешней политики, а, наоборот, конструктивная сила, настроенная на диалог и поиск компромиссов»,— сообщил политолог.

США готовят почву к восстановлению отношений с Россией, заявляя о том, что с улучшением двусторонних отношений между США и Россией будущее двух стран имеет огромный потенциал, рассказал эксперт. Он уточнил, что перспективные взаимоотношения двух стран включают в себя «огромные экономические сделки» и геополитическую стабильность.

«При этом текущая администрация настроена не на борьбу с Россией, а на взаимовыгодное сотрудничество, что логично для стран такого масштаба. Наш президент подчеркнул необходимость устранения первопричин кризиса. Никто не забывает о целях СВО. У России четкая позиция за столом переговоров и ясные требования, включающие безопасность России и гарантии для русскоязычных людей Украины»,— заявил Ляховецкий.

По словам политолога, Россия со своей стороны показала готовность к переговорам и мирному урегулированию, согласившись на отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Присутствует ощущение, что отношениям между Россией и США дана перезагрузка, сообщил эксперт. Он уточнил, что об этом свидетельствует договоренность президентов о проведении хоккейных матчей, так как спорт вновь, вместо орудия дискриминации россиян, становится объединяющей силой России и США.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум рассказал, что переговоры президентов России и США шли два с половиной часа, и те краткие комментарии, которые опубликованы в информационном пространстве, могут охватывать 10–15 минут от всего разговора, а то, о чём говорили лидеры в основном, — не известно.

«Из того, что есть в официальных источниках, можно выделить две линии. Первая из которых заключается в том, что позитивно идёт восстановление двусторонних отношений России и США. А вот что касается украинского трека, то он заметно сложнее. Мы видим, как Россия и США демонстративно не реагируют на высказывания европейских лидеров, оставив Европу за бортом обсуждений»,— заявил политолог.

Хороший результат любого мероприятия — это объявление о необходимости продолжения этого мероприятия, поэтому результат переговоров в целом позитивный, поделился мнением эксперт. Он также уточнил, что в рамках темы мирного урегулирования на Украине общественности пока представили те соглашения, которые лежат на поверхности.

«Перемирие ради перемирия — это бессмысленно. Перемирие с какими-то дополнительными условиями — да. Ну мы вот постепенно двигаемся в сторону перемирия. В этом смысле предложения о прекращении боевых действий на Чёрном море, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре — продвижение маленькими шагами к достижению мира»,— подытожил Солонников.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию с учетом необходимости устранения первопричин конфликта и соблюдения законных интересов России в сфере безопасности.

Глава Белого дома позднее назвал очень хорошей и продуктивной беседу с Путиным. По его словам, процесс урегулирования украинского конфликта «уже в полной мере запущен».

Путин также заявил, что для недопущения эскалации конфликта на Украине, а также для возможности разрешить его дипломатическим путем необходимо полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Президент назвал это ключевым условием.