Астана, 19 марта, 2025, 13:24 — ИА Регнум. В Казахстане в рамках профилактики коррупции государственных служащих начали водить на экскурсии в следственные изоляторы и тюрьмы. Об этом 19 марта рассказал официальный представитель антикоррупционного агентства республики Арман Тлеукенов.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Участникам профилактических мер показывают следственные камеры для преступников, совершивших преступления, и места для прогулок заключенных», — рассказал он на брифинге.

По словам Тлеукенова, такие туры проводят для формирования антикоррупционной культуры у чиновников. Им показывают суровые условия, в которых находятся заключенные.

Также госслужащим предписывают посещать судебные заседания по коррупционным делам. Тлеукенов подчеркнул, что подобная практика направлена не на запугивание чиновников, а на то, чтобы показать, какие могут быть последствия при нарушении закона.

Представитель ведомства напомнил, что в Казахстане за взяточничество грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Также наказание предусматривает конфискацию имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности и лишение государственных наград.

Как передавало ИА Регнум, в Казахстане в рамках борьбы с коррупцией также ввели премии за сообщение о подобных фактах. Размер поощрения установлен в размере 10% от взятки, но не может превышать 10,6 млн тенге (около 1,7 млн рублей по курсу).