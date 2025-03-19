Москва, 19 марта, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России в течение суток нейтрализовали 142 беспилотника украинских формирований, в том числе 61 вне зоны проведения спецоперации. Об этом 19 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 марта российские силы ПВО ликвидировали и перехватили 57 украинских дронов над несколькими регионами РФ. Из этого числа 35 беспилотников сбили над Курской областью, 13 — над территорией Орловской области и ещё по одному — над Тульской и Брянской областями. Также семь БПЛА уничтожили над Азовским морем.

В ночь на 18 марта средства ПВО армии России нейтрализовали 46 украинских беспилотников. Над Белгородской областью был сбит 41 дрон, по два — над Брянской и Курской областями, и еще один — в небе над Орловской областью.

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