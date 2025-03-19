Москва, 19 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Атака украинских беспилотников на объект российской энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае была направлена на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом 19 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Отмечается, что в ночь на 19 марта киевский режим атаковал тремя беспилотниками самолетного типа энергетический объект в станице Кавказская, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Это произошло через несколько часов после завершения российско-американских переговоров и решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате падения дрона произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тыс. кв. м.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 марта российские средства противовоздушной обороны обезвредили 57 украинских беспилотников. В станице Кавказской в результате падения обломков дрона произошло возгорание возле нефтебазы. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожарные присвоили возгоранию 4-й ранг сложности.

Вечером 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. Он отметил, что нужно при этом обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер сразу дал команду военным прекратить удары по энергетическим объектам Украины.