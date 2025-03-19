Стамбул, Турция, 19 марта, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, ранее задержанный полицией по подозрению в коррупции, будет находиться под стражей в течение четырех дней. Об этом 19 марта сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.

Oliver Berg/dpa/Global Look Press Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

«Экрем Имамоглу и те, кто был задержан вместе с ним, останутся под стражей в полиции в течение четырех дней», — заявил диктор телеканала в выпуске новостей в прямом эфире.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна.

По данным телеканала NTV, некоторые работавшие с мэром Стамбула чиновники «предлагали высокие цены» на закупку связанных с мэрией услуг нескольким компаниям. В местной прокуратуре считают, что эти фирмы получали заказы по завышенным ценам. Также названных чиновников заподозрили во взятках и вымогательствах.

Ранее, 31 марта, в Турции прошли выборы мэров и других членов органов местного самоуправления, явка на которых составила 75,4%. По информации турецкого ЦИК, правящая партия ПСР удержала своё лидерство в муниципалитетах в целом по стране. При этом на выборах в местные органы власти Турции лидировали мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу, которые являются членами оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).