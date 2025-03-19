Москва, 19 марта, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ начало прорабатывать проведение матча между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 марта заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Максим Богодвид/РИА Новости

Ранее, 18 марта, президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе беседы договорились о проведении в России и США игр между спортсменами, выступающими в НХЛ и КХЛ.

«Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Пока сложно назвать даты, но мы уже ведем работу», — процитировал ТАСС Дегтярева.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отметил, что лиге неизвестны подробности договоренности двух президентов, однако она поддерживает идею важной роли спорта в разрушении барьеров и сближении людей. Он уточнил, что пока четких планов по возможным играм нет.

В октябре прошлого года Путин отмечал, что мировой спорт стал площадкой для политических игр. Его нужно очистить от политизации, двойных стандартов и дискриминации по принципу национальности, подчеркнул глава государства.