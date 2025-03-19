Симферополь, 19 марта, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, приказав украинской армии продолжать атаки беспилотников на энергетические объекты в России, пытается высмеять президента США Дональда Трампа, выступившего с инициативой о прекращении подобных ударов. Об этом 19 марта заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинский диктатор Зеленский в очередной раз пытается выставить на всеобщее посмешище президента США Дональда Трампа в глазах международной общественности путем целенаправленной атаки на объекты российской энергоструктуры», — процитировал Шеремета ТАСС.

По мнению Шеремета, деструктивное поведение Зеленского становится проблемой не только для США, но и для Европы, которая продолжает его усердно поддерживать. Украинский политик быстро превратился из шута в террориста, которого начали опасаться уже и европейцы. Шеремет призвал украинские власти брать пример с США и заботиться о будущем своей страны, учитывая потерянные территории и поражения на фронте.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 18 марта в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с идеей, чтобы Москва и Киев на 30 дней прекратили удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Российский лидер согласился с этим и отдал ВС РФ соответствующий приказ.

Зеленский после этого пообещал, что поддержит эту инициативу. Он добавил, что хочет узнать детали перемирия во время телефонного разговора с Трампом.

В ночь на 19 марта российские средства ПВО обезвредили 57 украинских беспилотников. В станице Кавказской в Краснодарском крае при падении обломков БПЛА начался пожар возле нефтебазы.