Москва, 19 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России после приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам энергетики на Украине обезвредили семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 марта сообщило российское министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны особо отметили, что на момент получения соответствующего приказа от главы государства о временном прекращении ударов семь нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры в Николаевской области российских ударных беспилотников были в воздухе.

«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Во время беседы глава государства подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. При этом он подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы РФ в сфере безопасности.

Помимо этого, президент РФ также поддержал предложение американского лидера о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин отдал российским военным соответствующее распоряжение.