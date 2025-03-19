Краснодар, 19 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Возгорание на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае произошло из-за атаки украинского беспилотника. Об этом 19 марта сообщили в Минобороны РФ.

кадр из видео

«В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 кв. м. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара», — уточняется в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что киевский режим атаковал расположенный в станице Кавказской Краснодарского края объект энергетической инфраструктуры тремя беспилотниками самолетного типа. Это произошло через несколько часов после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, во время которого российский лидер принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Путин сразу дал команду российским военным прекратить атаковать энергообъекты Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого пообещал, что поддержит эту инициативу. Он добавил, что хочет узнать детали перемирия во время телефонного разговора с Трампом.

При этом в ночь на 19 марта российские средства ПВО обезвредили 57 украинских беспилотников.

В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре. Министерство обороны РФ периодически докладывает о групповых ударах по военным и энергообъектам на Украине. В то время как киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые дома на территории России. Так, утром 11 марта Украина совершила массированную атаку БПЛА на жилые дома в Подмосковье. На подлете к столице сбили 74 БПЛА, в целом же их было больше сотни. В результате атаки в Московской области погибли три человека. Еще 18 человек, по данным Минздрава, пострадали.