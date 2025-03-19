Пекин, 19 марта, 2025, 12:43 — ИА Регнум. В Китае суд приговорил к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института за шпионаж и передачу государственных тайн иностранным спецслужбам. Об этом 19 марта сообщило министерство госбезопасности страны.

Zuma/TASS

«Недавно органы безопасности раскрыли дело о шпионаже, в котором сотрудник одного из научно-исследовательских учреждений незаконно копировал и передавал большое количество государственных тайн иностранным разведывательным службам», — говорится в сообщении министерства в соцсети WeChat.

Отмечается, что мужчина по фамилии Лю «затаил злобу» на руководство института, поскольку считал, что к нему несправедливо относятся и не продвигают по службе. Он решил уволиться и перед этим тайно скопировал и сохранил большой объем конфиденциальной информации.

После увольнения Лю увлекся игрой на фондовым рынке, но потерял много денег и влез в долги. Из-за этого он решил продать имеющуюся у него информацию иностранным спецслужбам.

Мужчина признал вину в ходе допроса. Суд приговорил его к смертной казни за шпионаж и незаконную передачу государственных секретов, а также пожизненно лишил политических прав.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля в Китае приговорили к смертной казни бывшего зампредседателя постоянного комитета собрания народных представителей провинции Цзянсу, который незаконно обогатился на сумму более 245 млн юаней (около 34,3 млн долларов). Приговор вынесен с отсрочкой исполнения на два года. Суд установил, что с 1999 по 2023 год подсудимый злоупотреблял служебным положением, оказывая помощь физическим лицам и организациям в приобретении земли, ведении бизнеса, освобождении от налогов.