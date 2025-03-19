Москва, 19 марта, 2025, 12:50 — ИА Регнум. В аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли контрабанду 50 кг наркотиков из Турции. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба ведомства.

ФТС России

«Сотрудники Шереметьевской таможни выявили 50 кг [наркотика] под видом растительных экстрактов в товарной партии, прибывшей авиарейсом из Стамбула», — сказано в сообщении.

Во время проверки таможенники нашли пять ведер с белым порошком, который был отправлен компании по производству пищевых добавок под видом экстракта каннабидиола без запрещенных в составе веществ. Экспертиза установила, что в содержимом ведер было наркотическое средство каннабисной группы.

Проведя разыскные мероприятия, оперативники нашли организатора производства и сбыта наркотических БАДов.

«Им оказался 47-летний россиянин, генеральный директор фирмы. Пищевые добавки изготавливались на складе и распространялись через маркетплейсы по всей России», — заявили в пресс-службе.

Во время обыска в квартире подозреваемого в Москве правоохранители изъяли три килограмма наркотиков, еще два килограмма было обнаружено на складе, где изготавливали продукцию. Фигурант заявил, что считал свой товар легальным. СК возбудил уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Ранее, 8 ноября, ИА Регнум сообщало, что в Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали членов преступной группы, пытавшихся провезти в страны Евросоюза более тонны кокаина. В ФСБ уточнили, что перевезти наркотик контрабандой пытались граждане балканских государств, Эстонии и России. Стоимость партии запрещенного вещества на черном рынке превышает 3,5 млрд рублей.