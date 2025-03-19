Ачинск, Красноярский край, 19 марта, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Школьница из Ачинска, которая пропала накануне, после обнаружения рассказала, что выполняла указания мошенников. Об этом 19 марта сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Со слов девушки, ее вели телефонные мошенники», — процитировал ТАСС собеседника.

В прокуратуре Красноярского края отметили, что ночь она провела в квартире у новых знакомых в городе Назарово.

Как сообщало ИА Регнум, днем 18 марта 15-летняя девочка ушла из дома в Ачинске и не вернулась. Через два часа на телефон отца с неизвестного номера в мессенджере прислали видеообращение, на котором его дочь говорит о своем похищении и требовании похитителей перевести 500 тыс. рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»). Следователи установили, что до кладбища, на котором было записано видео, школьница добиралась сама на такси. Правоохранители допустили, что она могла сама изготовить видеозапись с просьбой о выкупе. 19 марта девочку нашли живой в одной из квартир города Назарово. Ее жизни и здоровью ничто не угрожало.