Москва, 19 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Главная конкретика в телефонном разговоре президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа — это мораторий на удары по российской энергетической структуре. Об этом 19 марта заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Если говорить о конкретике, то, по сути, главная конкретика, которую я вижу в открытых источниках, — это мораторий на удары по энергетической инфраструктуре России и постсоветского пространства, подконтрольного Западу», — поделился мнением Рогов.

Отмечается, что прошедший 18 марта разговор двух лидеров имел нейтрально-позитивный и позитивный тон, а также выявил желание обеих сторон договариваться для достижения результата, в том числе и по урегулированию украинского кризиса. Тем не менее, по словам эксперта, перемирие на данный момент не получится заключить, так как киевский режим делает все для продолжения боевых действий.

Политолог и первый зампред комиссии Общественной палаты Александр Асафов также счел итоги телефонного разговора Трампа и Путина позитивными, отметив переход от ультимативной позиции американской стороны о немедленном прекращении огня к соглашению о запрете обстрела энерго-инфраструктуры и началу обсуждения остановки боевых действий на море.

«Я думаю, что обсуждение и контакты продолжатся, и мы увидим постепенное движение к достижению договоренностей… То, что американцы оценивают ход переговоров как конструктивный, и даже удалось обсудить хоккей, показывает, что это, возможно, начало действительно продуктивной, но длительной истории», — уточнил он.

Российский журналист Александр Сосновский добавил, что телефонный разговор прошел между равными соперниками без попыток давления и без участия в обсуждении Украины. Он также предположил, что между Трампом и Путиным есть взаимная эмпатия. По его мнению, это говорит о возможности дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона.

«США, похоже, поняли и дают понять России, что она больше не враг, а соперник. В этом контексте более серьезным противником может считаться Европа, которая заявила о намерении продолжать конфликт», — рассказал эксперт.

Мнение также высказал гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он счел, что оба лидера не относятся к главе киевского режима Владимиру Зеленском серьезно, подчеркивая, что сам конфликт не является противостоянием Киева и Москвы.

«Это конфликт России и группы стран на поле боя под названием Украина… Мы все ближе к подписанию договора о мире с владельцами так называемой Украины — США. Страны НАТО не интересны нам как переговорщики, это вассалы США, которые уже меняют свои позиции, клянутся в верности Трампу, против которого выступали еще недавно», — отметил он.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Олег Царев предположил, что европейские СМИ продолжат негативно высказываться о Путине. Они будут писать, что он не согласился с условиями Трампа, так как президент США не счел нужным выступить с подтверждением готовности Москвы к перемирию. Он уточнил, что в переговорах от США нужно требовать максимум, так как киевский режим может нарушить взятые на себя обязательства и режим прекращения огня.

«Все, что мы сможем потребовать от США и Евросоюза сейчас, может, станет тем, что мы получим в итоге… Необходимо настаивать на отмене санкций, прекращении поставок вооружений Украине, возврате России золотовалютных резервов и многом другом», — подвел итоги Царев в беседе с Telegram-каналом «Ломовка».

Как передавало ИА Регнум, 18 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого подробно обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер подтвердил приверженность мирному разрешению ситуации, указав на необходимость устранения первопричин конфликта и соблюдения интересов РФ в вопросе безопасности.

Он также поддержал инициативу главы Белого дома о взаимном прекращении атак на объекты энерго-инфраструктуры сроком на 30 дней, соответствующее распоряжение было дано ВС РФ. Путин также озвучил в качестве ключевых условий недопущение эскалации конфликта на Украине и полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации украинцев.

Позднее глава США заявил, что его разговор с российским коллегой был очень хорошим и продуктивным. Процесс урегулирования конфликта на Украине «уже в полной мере запущен», добавил Трамп.