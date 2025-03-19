Москва, 19 марта, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Магазины торговой сети «Светофор» — это площадка для сбыта фальсифицированной продукции в России, что подтверждается многочисленными выявленными несоответствиями реализуемых в них товаров. Об этом 19 марта сообщил Россельхознадзор.

Александр Кряжев/РИА Новости

Отмечается, что территориальные управления ведомства продолжают вести проверки реализации продукции животного происхождения в магазинах этой торговой сети.

«Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции», — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Уточняется, что в феврале и марте в магазинах торговой сети в ряде регионов был выявлен оборот фальсифицированных продуктов и нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости.

При этом небезопасную продукцию под контролем территориальных управлений ведомства утилизировали, по этим фактам возбудили административные дела и выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

«Информация о выявленных нарушениях направлена в ФНС, Роспотребнадзор, органы прокуратуры, управления ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас в ряде регионов на основании выявленных нарушений в магазинах торговой сети идут согласованные с прокуратурой проверки, добавили в Россельхознадзоре.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Роспотребнадзор сообщил, что после проверок магазинов торговой сети «Светофор» было изъято свыше 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом более 300,1 т. При этом инспекторами было составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении.

Бутырский районный суд Москвы 17 февраля признал ООО «ТОРГСЕРВИС 150», управляющее магазином «Светофор» на Юрловском проезде, виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Позднее, 20 февраля, судебные приставы приостановили работу двух продуктовых магазинов торговой сети на западе Москвы. Кроме того, в феврале несколько магазинов «Светофор» были закрыты в разных регионах из-за множества выявленных нарушений.

В декабре 2024 года депутат Государственной думы Сергей Лисовский попросил правительство РФ проверить магазины сети «Светофор» из-за выявленных в них многочисленных нарушений. Роспотребнадзор после этого запланировал проверки магазинов сети, которые начались в январе.