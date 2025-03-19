Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 19 марта, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Шесть пожарных пострадали при тушении возгорания в гараже в Комсомольске-на-Амуре. Об этом 19 марта сообщила прокуратура Хабаровского края.

Прокуратура Хабаровского края

Отмечается, что пожар вспыхнул утром 19 марта в гараже на территории автокооператива «Комплектатор» по улице Вокзальной в Комсомольске-на-Амуре.

«Во время тушения произошел хлопок паров бензина, в результате которого получили ожоги хозяин гаража, а также шестеро пожарных. Пострадавшим оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в настоящее время возгорание ликвидировано, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта двое пожарных погибли при тушении жилого дома в городе Соликамске Пермского края. Произошло обрушение кровли, спасатели оказались под завалами. Пламя распространилось на площади 900 кв. м. В тушении были задействованы более 40 специалистов и 19 единиц техники.