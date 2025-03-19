Москва, 19 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Видео с места взрыва, произошедшего 19 марта в квартире многоэтажного дома на улице Нижняя Масловка на севере Москвы, опубликовал РЕН ТВ.

РЕН ТВ. Кадр из видео

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале издания, видно, что взрывной волной выбило окно в квартире. На месте присутствуют сотрудники полиции.

Как передавало ИА Регнум, в момент взрыва в квартире находились трое взрослых и ребенок. Никто не пострадал, но было выбито окно, также получила повреждение стена.

По информации Telegram-канала «112», на месте происшествия нашли разорванные аэрозольные баллоны для заправки зажигалок, а рядом с ними были свечи. Предположительно, горящие свечи стали причиной взрыва.