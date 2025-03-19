Томск, 19 марта, 2025, 12:12 — ИА Регнум. У одного из подростков Томска медики выявили болезнь вейперов EVALI, известную также как «попкорновая болезнь». Об этом 19 марта сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что одному из подростков уже официально поставили диагноз EVALI, у еще одного обнаружили токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему.

«Облитерирующий бронхиолит — заболевание, поражающее бронхиолы. Проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол», — указано в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Специфическое прозвище заболевание получило, так как выявить симптомы можно, прослушивая легкие. Они начинают издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна. Отмечается, что пока медицина не имеет эффективного лечения этой формы бронхиолита. Его развитию способствует ароматизатор диацетил, безопасный при употреблении вместе с едой. Однако при регулярном вдыхании страдают как раз легкие.

Роспотребнадзор держит на контроле точки торговли никотинсодержащей продукции, отслеживая возможный контрафакт. В 2024 году среди нарушений чаще всего фиксировали открытую выкладку и демонстрацию продукции и торговлю менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за неоднократную продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции. Также за неоднократную продажу табака и алкоголя будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тыс. рублей или на размер зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев.

В начале февраля Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за продажу вейпов и сигарет детям до 2 млн рублей. Физическому лицу придется заплатить от 200 до 300 тыс. рублей. Должностных лиц будут штрафовать на сумму 500–700 тыс. рублей и юридических лиц — на 1,5–2 млн рублей. Ранее максимальным был штраф в 600 тыс. рублей.