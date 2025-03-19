Луганск, 19 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) признал виновным гражданина Украины Артура Краснянского в шпионаже и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Об этом 19 марта сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

РИА Новости/Андрей Старостин

Следствие установило, что осужденный с января 2019 года по октябрь 2021 года добровольно собирал данные о кадровом составе, используемых транспортных средствах, абонентских номерах телефонов, местах проживания сотрудников, служивших на пограничном пункте на границе ЛНР и Ростовской области. Всю информацию он передавал спецслужбам Украины через мессенджеры.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности Краснянского и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Ранее, 29 января, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 11 годам лишения свободы учительницу русского языка и литературы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. По версии следствия, с февраля по июнь 2023 года женщина собирала и передавала сотруднику СБУ информацию о количестве и местоположении российских бойцов, которые получали медицинскую помощь в военном госпитале.