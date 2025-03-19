Пекин, 19 марта, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Китай приветствует любые усилия по прекращению огня на Украине, считая их необходимыми и важными шагами для достижения мира. Об этом 19 марта заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

JESSICA LEE/EPA/ТАСС Официальный представитель МИД Китая Мао Нин

Мао Нин напомнила, что Пекин с самого начала выступал за урегулирование украинского кризиса дипломатическим путем.

«Китайская сторона <…> считает все усилия, направленные на прекращение огня, необходимыми и важными шагами для достижения мира», — отметила она, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Президент РФ подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, указав на то, что надо обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Российский лидер также поддержал предложение главы Белого дома о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин отдал военным ВС РФ соответствующее распоряжение.

В беседе с Трампом глава государства назвал в качестве ключевых условий недопущения эскалации украинского конфликта и возможности разрешить его дипломатическим путем полное прекращение иностранной военной помощи Киеву и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

Президент США позднее заявил, что его разговор с Путиным был очень хорошим и продуктивным. По словам Трампа, процесс урегулирования конфликта на Украине «уже в полной мере запущен».