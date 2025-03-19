Москва, 19 марта, 2025, 11:45 — ИА Регнум. В настоящее время Россия проводит переговоры с Украиной по вопросу о возвращении 76 жителей приграничных районов Курской области. Об этом 19 марта рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Москалькова отметила, в данный момент эти люди находятся в Сумах.

«Мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы этих людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким», — привело ее слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 3 марта Москалькова сообщила о возвращении 33 жителей Курской области на родину с Украины. Омбудсмен уточнила, что это произошло при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии.

Позднее в этот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что среди возвращенных жителей региона много пожилых людей, а также есть дети и инвалиды. По словам Хинштейна, самой маленькой девочке чуть меньше двух лет.