Бишкек, 19 марта, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Парламент Киргизии на заседании 19 марта в трех чтениях принял закон о ратификации договора о делимитации киргизско-таджикской границы.

РИА Новости/Илья Питалев

Докладчиком выступил председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. Всего на заседании было зарегистрировано 86 депутатов, 85 из которых проголосовали за ратификацию договора.

Кроме того, парламентарии одобрили соглашения по водно-хозяйственной, энергетической и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Днем ранее договор о границе с Киргизией ратифицировала нижняя палата парламента Таджикистана.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров открыли общую государственную границу, закрытую с 2021 года. Открылись пункты пропуска «Кайрагач» в Лейлекском районе и «Кызыл-Бель» в Баткенском, которые возобновили работу с разрешения глав государств.

4 декабря 2024 года правительственные делегации Киргизии и Таджикистана достигли соглашения и поручили рабочим группам заняться делимитацией и демаркацией общей киргизско-таджикской границы.

21 февраля текущего года в Бишкеке был подписан протокол о делимитации. Подписи под документом поставили Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Протокол охватывает вопросы строительства и использования дорог, а также обеспечение доступа к водным и энергетическим объектам.