Тюмень, 19 марта, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в тюменском концертном зале «Золотые ворота Сибири». Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ГУ МЧС России по Тюменской области

Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже зала на площади 20 кв. м. в доме 87 на улице Герцена. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар, пострадавших нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954229" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Начальник службы пожаротушения рассказал о возгорании в концертном зале «Золотые ворота Сибири»

«Административный персонал здания эвакуирован до прибытия пожарных подразделений», — сообщил начальник службы пожаротушения 32-го спасательноог отряда регионально управления МЧС Евгений Шатунов.

Ранее сообщалось, что на месте работали 12 единиц основной и специальной техники, а также 39 сотрудников МЧС.

Как ранее передавало ИА Регнум, 17 марта в Абакане вспыхнул пожар в здании торгового центра на площади 200 кв. м. Возгорание началось на верхнем этаже здания, к тушению привлекли 32 пожарных и 12 единиц техники. Из здания ТЦ были эвакуированы 10 человек.

Днем ранее в Ижевске произошел пожар в офисно-производственном здании, где в одном из помещений находилась ферма по выращиванию тараканов и сверчков. Пожар вызвало короткое замыкание в электрощитовой, затем пламя распространилась на 300 кв. м.