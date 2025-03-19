Москва, 19 марта, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) проверил специи, продающиеся в российских магазинах, и выявил массовые нарушения в 50% исследованных образцов, пишет 19 марта «Коммерсантъ».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

НСЗПП обратился к правительству РФ с просьбой ужесточить контроль за оборотом специй и приправ, потому что в половине проверенных образцов обнаружено превышение норм по содержанию вредных веществ, включая канцерогены, мутагены и токсичные элементы.

Согласно данным специалистов, в «Приправе для шашлыка» бренда «Приправыч» и «Приправе универсальной» бренда «Спайс мастер» количество микроорганизмов, включая патогенные, превысили допустимые значения в 40 раз. Больше всего нарушений по наличию бактерий группы кишечной палочки нашли у продукции АО «Проксима»: «Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля» и «Перец черный молотый».

По мнению специалистов НСЗПП, в стране необходимо ввести минимальные розничные цены на специи, обязать поставщиков регистрировать сырье в реестре Минпромторга и включить приправы в перечень продукции, подлежащей усиленному контролю качества.

Ранее в России 14 заводов заподозрили в выпуске поддельной молочной продукции. Все их проверит Генпрокуратура РФ. Уточняется, что по результатам лабораторных исследований в образцах продукции 14 изготовителей были обнаружены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и (или) жирнокислотному составу. Указанные образцы приобретались в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О’КЕЙ», «Верный», «Семишагофф», «Сезон» и других. В фальсификации продукции подозреваются АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод» и другие предприятия.