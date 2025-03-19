Ачинск, Красноярский край, 19 марта, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска найдена живой, ее жизни ничто не угрожает. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела о похищении 15-летней девушки в городе Ачинске (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) установлено местонахождение пропавшей — она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово», — указано в Telegram-канале ведомства.

Скоро ее доставят в следственный отдел для допроса с целью установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, днем 18 марта 15-летняя девочка ушла из дома в Ачинске и не вернулась. Через два часа на телефон отца с неизвестного номера в мессенджере прислали видеообращение, на котором его дочь говорит о своем похищении и требовании похитителей перевести 500 тыс. рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.

Позднее следователи выяснили, что до кладбища, на котором было записано видео, школьница добиралась сама на такси. Водитель рассказал, что во время поездки она не разговаривала, при этом пользовалась наушниками и телефоном. Правоохранители допустили, что подросток могла сама изготовить видеозапись с просьбой о выкупе.