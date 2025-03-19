Для комика Останина просят меру пресечения, связанную с лишением свободы
СК попросит избрать комику Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы
Москва, 19 марта, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Следствие попросит суд избрать стендап-комику Артемию Останину, оскорбившему участников спецоперации, меру пресечения, связанную с лишением свободы. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
Отмечается, что с комиком проведен ряд следственных действий и ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства»).
При этом причастность Останина к этому преступлению подтвердили показания свидетелей, протокол осмотра предметов и другие материалы уголовного дела.
«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, ранее соцсетях появилось выступление Останина, в котором он высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции. Следственный комитет России 18 марта возбудил против комика уголовное дело о возбуждении ненависти.
Позднее в этот же день Останина задержали при попытке покинуть территорию России и доставили в Москву. Белорусские силовики при задержании вручили ему мясорубку. Это была еще одна отсылка к издевательской шутке комика про бойцов СВО. Комика передали коллегам из России.
Задержанный сотрудниками правоохранительных органов стендап-комик в ходе допроса извинился за оскорбительные слова в адрес участника спецоперации. Останин также заявил, что у него якобы не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства.