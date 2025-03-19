Москва, 19 марта, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Российский режиссер Никита Михалков заявил, что сообщения о его проблемах со здоровьем не соответствуют действительности.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее Telegram-канал SHOT писал о госпитализации артиста в начале марта из-за повышенного давления. Уточнялось, что после обследования у него выявили проблемы с сердцем.

«В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал», — процитировал 19 марта ТАСС слова Михалкова.

Он отметил, что в больницу не попадал, а, наоборот, только вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый выпуск программы «Бесогон». Всем, кто распространяет слухи о его состоянии, Михалков пожелал здоровья.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта появились публикации о резком ухудшении самочувствия народного артиста России Евгения Миронова, якобы он обратился к врачам и пожаловался на проблемы с давлением и немеющие руки. Его помощник Алексей тогда заявил, что у актера нет проблем со здоровьем, а информация о госпитализации ложная.