Москва, 19 марта, 2025, 11:15 — ИА Регнум. В 2024 году в Москве российского гражданства лишили 71 человека за отказ встать на воинский учет или за совершение преступлений. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Впервые в этом году было принято решение о прекращении российского гражданства в отношении 71 человека на основании отказа встать на воинский учет либо за совершение преступлений на территории РФ», — говорится в материалах управления, представленных в Мосгордуме.

В правоохранительных органах уточнили, что за прошлый год суды вынесли в общей сложности 46 053 решения о выдворении из России иностранцев и лиц без гражданства. Также 18,8 тыс. иностранных лиц поместили в центр временного содержания граждан зарубежья.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Документ также синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им российского паспорта. Для этого в документе предусмотрена обязанность органов МВД предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ.

12 сентября стало известно, что МВД России запросило у военкоматов данные об иностранцах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. В министерстве пояснили, что приступили к реализации положений законов о воинской службе и гражданстве, предусматривающих лишение гражданства для лиц, которые натурализовались, но не исполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учет.

В феврале 2025 года в России также заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. По состоянию на 9 марта в него внесли более 680 тыс. иностранных граждан.