Краснодар, 19 марта, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Площадь пожара на нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае, вспыхнувшего после падения обломков украинских дронов, выросла до 1,7 тыс. кв. м. Об этом 19 марта сообщил региональный оперативный штаб.

ИЗВЕСТИЯ/ Павел Бедняков

«Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской увеличилась до 1700 кв. м. В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что пламя бушует в обваловании вокруг резервуара, сотрудники экстренных служб контролируют ситуацию. В работах по ликвидации возгорания участвуют 179 человек и задействовано 54 единицы техники. В результате пожара нет пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 марта на нефтебазе возле станицы Кавказской после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар. При падении обломков был поврежден трубопровод между резервуарами, из-за чего сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения.