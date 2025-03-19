Ростов-на-Дону, 19 марта, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам заключения гражданина Украины Григория Синченко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) за шпионаж, диверсии и иные преступления в Донецкой Народной Республике (ДНР).

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Установлено, что в 2016 году украинец изготавливал самодельную взрывчатку для подрывов торговых киосков в Донецке с целью вымогательства денег у предпринимателей. В 2018 году он начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Также Синченко устроил серию взрывов на территории Донецка. Например, в 2019 году подорвал железнодорожный мост-путепровод и столбы линии электропередачи. Мужчина также выслеживал сотрудников МВД ДНР, планируя их убийства.

Вину он не признал по большинству инкриминируемых ему статей, в числе которых незаконное приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаж, совершение диверсии при отягчающих обстоятельствах и другие.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Синченко 26 лет лишения свободы», — огласил 19 марта решение судья.

Уточняется, что в уголовном деле Синченко фигурируют 40 эпизодов преступлений. Суд рассматривал его с конца мая 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Синченко впервые задержали в 2016 году за подрыв палаток. Позднее в результате обмена пленными он попал на Украину, но потом нелегально вернулся в родной город Донецк. Мужчина был повторно задержан в 2020 году.

По данным Росфинмониторинга, в ноябре 2024 года Синченко был внесен Россией в список террористов и экстремистов.