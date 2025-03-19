Конаково, Тверская область, 19 марта, 2025, 11:15 — ИА Регнум. В Тверском селе Конаково взорвалась «Газель», водитель погиб. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Тверской области

«Около дома 135 по ул. Свобода г. Конаково произошел взрыв газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле «Газель», — говорится в публикации.

Отмечается, что взрывом повредило ближайшие здания. Сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства трагедии, на месте также находится Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов.

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Как передавало ИА Регнум, 22 января взорвался другой автомобиль в Набережных Челнах. Уточняется, что это произошло неожиданно во время движения, затем задняя часть машины загорелась. По предварительным данным, в багажнике взорвался газовый баллон. За рулем находился 60-летний россиянин, он доставлен в больницу с травмами.

В ноябре произошел похожий случай, когда в кабине грузовика «Вольво» во время движения по МКАД взорвался газовый баллон. В результате инцидента водитель получил сильные ожоги лица и рук, его экстренно госпитализировали в городскую больницу.