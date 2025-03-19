Серпухов, Московская область, 19 марта, 2025, 10:59 — ИА Регнум. На Московском большом кольце в районе Серпухова загорелся автовоз с шестью китайскими автомобилями. Кадры происшествия 19 марта опубликовал Telegram-канал «112».

кадр из видео

Отмечается, что инцидент произошел на трассе «А-108». По данным канала, одной из причин пожара могла стать техническая неисправность одной из машин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954220" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Фура с шестью новыми Haval загорелась на трассе А108 в подмосковном Серпухове

«Потушить пламя своими силами пытался шофер грузовика и проезжавшие мимо водители, но безуспешно. Техника почти полностью уничтожена», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля произошел очередной инцидент с транспортным средством китайского производства. Внедорожник Lixiang l9 загорелся во время движения по МКАД из-за замыкания в электропроводке. Когда на место приехали пожарные, автомобиль был полностью объят огнем и на данный момент восстановлению не подлежит.

В январе двое молодых людей заживо сгорели в авто во время ДТП в Подмосковье. Уточняется, что Lada столкнулась с отбойником и автомобилем Opel на трассе М-9 «Балтия», в результате чего ВАЗ перевернулся и загорелся. Водитель и 16-летний пассажир погибли.