Озёры, Московская область, 19 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Автомобиль на полном ходу пробил бетонное ограждение и вылетел в реку в районе подмосковной деревни Озеры, водитель погиб. Об этом 19 марта сообщает Telegram-канал «112».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

На опубликованных кадрах видно, как водитель иномарки на высокой скорости таранит бетонные блоки, которые огораживали ремонтируемый участок дороги. После этого водитель, не сбавляя скорости, проезжает еще некоторое расстояние, автомобиль падает в реку. Машина почти сразу затонула, водитель погиб.

Причина произошедшего пока неизвестна. По предварительным данным, водителю могло стать плохо за рулем. Также не исключено, что он мог заснуть.

Как передавало ИА Регнум, 18 января автомобиль, в котором находись пять человек, наехал на препятствие и упал в реку на юге Москвы. В результате произошедшего никто не пострадал.

В мае в Санкт-Петербурге рейсовый автобус пробил ограждение на мосту через Мойку и упал в воду. В ДТП погибли три человека, еще шестеро получили травмы.