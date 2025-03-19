Москва, 19 марта, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую народную и эстрадную певицу, народную артистку России Надежду Бабкину с юбилеем, отметив ее уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни.

Кирилл Каллиников/Фотохост-агентство РИА Новости Надежда Бабкина

«Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным Вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни», — говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме.

Глава государства особо отметил востребованную общественную работу и активное участие в реализации патриотических и благотворительных инициатив певицы, а также пожелал ей доброго здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях.

В среду, 19 марта, Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Путин поздравил с юбилеем советскую и российскую актрису театра и кино, певицу, народную артистку РСФСР Ларису Голубкину. Президент РФ отметил, что актриса в полной мере реализовала свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене Центрального академического театра Российской Армии.