Москва, 19 марта, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг не будут начислять до 2027 года. Об этом 19 марта стало известно из документа, опубликованного правительством РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России», — говорится в публикации.

Таким образом, пени по-прежнему будут взиматься в соответствии с ключевой ставкой ЦБ России от 27 февраля 2022 года — в 9,5%. Отмечается, что в соответствии с Жилищным кодексом принято начислять сумму задолженности исходя из текущего уровня ключевой ставки, однако кабмин счел ее несоразмерной коммунальным платежам граждан.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года депутаты Госдумы предложили взыскивать долги за ЖКУ через нотариусов. По мнению парламентариев, одной из причин накопления у россиян долгов является низкий уровень платежной дисциплины — «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Второй причиной депутаты назвали нехватку денег. Тем не менее авторы законопроекта сочли исполнительную запись нотариуса востребованным механизмом внесудебного взыскания.

Кроме того, в апреле председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому ветераны боевых действий, многодетные семьи и некоторое другие категории граждан с июля смогут оплачивать ЖКУ и пени без банковских комиссий. Уточняется, что кабмин подготовил это распоряжение в рамках реализации новых норм Жилищного кодекса по указанию президента РФ Владимира Путина.