Москва, 19 марта, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Обсуждение Великобританией и Европейским союзом возможности конфискации замороженных активов России — это маразм. Об этом 19 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Владимир Гердо/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат напомнила, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас проведет встречу с представителями Великобритании по вопросу возможного изъятия российских активов.

«Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом Европейского союза, а Европейский союз долгое время «разводился» с Британией и делил все эти ущербы и издержки. При чем тут два не находящихся в отношениях друг с другом субъекта и деньги третьего субъекта, который с ними тоже не находится ни в каких отношениях?»— заявила она в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в Великобритании всегда было легализовано пиратство.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля назвал невозможной конфискацию замороженных российских активов, которая противоречит международному праву. Вместе с тем он допустил, что прибыль от этих активов может быть направлена Киеву в качестве помощи.

Позднее в этот же день глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал Евросоюз уже в марте принять решение о передаче Украине замороженных активов РФ, чтобы потом «не сидеть с разведёнными руками».

Президент РФ Владимир Путин 18 марта едва не выругался, говоря о пренебрежении Западом нормами права в экономике и политике. Российский лидер уточнил, что такое же отношение на Западе сложилось и в сфере экономики, где все замораживают и отбирают. Глава государства также отметил, что богатые страны задумались над тем, что будет далее с их огромными резервными фондами, хранящимися в западных государствах.