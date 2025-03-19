Ачинск, Красноярский край, 19 марта, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска, возможно, сама записала обращение о своем похищении. Такие выводы 19 марта озвучила пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Место на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней

Следователи пришли к такой мысли после опроса таксиста и осмотра места, где была сделана запись.

«Установлен и допрошен водитель такси, который привез девушку на кладбище. С его слов, школьница села в машину такси одна около жилого дома в Ачинске. Во время поездки девушка не разговаривала, при этом пользовалась наушниками и телефоном. Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя самостоятельно изготовила видеозапись и находилась в момент записи на кладбище одна», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что рассматриваются все версии пропажи девушки. В настоящий момент правоохранители продолжают мероприятия по установлению местонахождения школьницы и всех обстоятельств ее исчезновения.

ГУ МВД России по Красноярскому краю ранее сообщало, что в поисках девочки участвуют порядка 200 человек, среди который сотрудники полиции и волонтеры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»). Сообщалось, что днем 18 марта 15-летняя девочка ушла из дома в Ачинске и не вернулась. Через два часа на телефон отца с неизвестного номера в мессенджере прислали видеообращение, на котором его дочь говорит о своем похищении и требовании похитителей перевести 500 тыс. рублей на определенный банковский счет для ее освобождения.