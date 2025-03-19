Москва, 19 марта, 2025, 10:31 — ИА Регнум. В пруду города Щербинки нашли тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Прокуратура города Москвы

При осмотре признаков насильственной смерти не выявили. Предварительно, вечером 18 марта дети вышли на лед водоема, после чего провалились в воду. Самостоятельно выплыть они не сумели.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — указано в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре призвали родителей напомнить детям о мерах безопасности в период оттепели, объяснив, что выход на лед водоемов в такое время запрещен.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта двое подростков провалились под лед во время прогулки по водохранилищу в Рославле в Смоленской области, в результате один из них погиб. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти несовершеннолетнего. на его теле видимых повреждений не обнаружили.

Днем ранее на городском пляже города Химки в Московской области две девочки провалились под лед. Одну из них очевидцы смогли вытащить на берег, вторая школьница погибла. Ее тело достали из воды спасатели.