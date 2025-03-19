Берлин, 19 марта, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Возможное выдвижение кандидатуры главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН — это бесстыдство. Такое мнение 19 марта высказал бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Pamela Smith/AP/TASS Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Перед этим немецкое агентство DPA написало, что руководство Германии хочет выдвинуть Бербок в качестве кандидата на пост председателя ГА ООН.

«Это бесстыдство — заменить лучшего германского дипломата с международным опытом (бывшего генсека ОБСЕ Хельгу Шмидт. — Прим. ред.) на изжившую себя модель», — заявил он в беседе с газетой Tagesspiegel.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась решению правительства ФРГ выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат напомнила о том, что дед Бербок был нацистом.

Как передавало ИА Регнум, в феврале газета Bild, ссылаясь на исторические документы, сообщила, что дед нынешнего министра иностранных дел Германии Вальдемар Бербок был офицером вермахта. Из документов известно, что во время Второй мировой войны Бербок находился в звании офицера вермахта и служил инженером в области противовоздушной обороны. Он читал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов) и активно поддерживал правительственный режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

При этом отмечалось, что, когда нынешняя глава МИД рассказывала о деде, она упоминала, что он участвовал в войне в рядах вермахта, но не говорила ничего о его убеждениях. В МИД Германии заявили, что Бербок не знала о найденных изданием документах.