Рим, 19 марта, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Промышленная и технологическая политика Европейского союза обернулась «опустыниванием» входящих в сообщество стран. Об этом вечером 18 марта заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе выступления в верхней палате парламента страны.

Zuma/TASS Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Мелони также указала на важность сохранения союза ЕС и США, невзирая на имеющиеся между ними сейчас экономические разногласия. При этом глава итальянского правительства назвала неприемлемым введение Брюсселем ответных тарифов на новую таможенную политику Вашингтона.

«Нам нужно решение, основанное на здравом смысле. Нам нужна логика, а не инстинктивные реакции», — подчеркнула она.

По словам премьер-министр Италии, сейчас в мире настали в тяжелые времена, в которые самые лучшие решения для нации «должны приниматься с чувством ответственности и реализма».

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Еврокомиссия объявила, что ответные меры ЕС на ранее введенные США торговые пошлины коснутся товаров на сумму около 18 млрд евро и вступят в силу в середине апреля. При этом отмечалось, что сообщество остается готовым к работе с американской стороной для поиска решения путем переговоров.

Президент США Дональд Трамп 13 марта пообещал ввести пошлины в 200% на вина, шампанское и другие напитки, поставляемые из ЕС, если ЕС не отменит 50%-ный тариф на виски. По мнению республиканца, такие пошлины на импортный алкоголь пойдут на пользу американским производителям.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из ЕС из-за «ужасного» отношения европейцев к США. В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала жесткие и пропорциональные меры в ответ на такие действия американской стороны.