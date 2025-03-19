Москва, 19 марта, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Причиной взрыва на Нижней Масловке в Москве стал аэрозоль для заправки зажигалок.

ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Причина — аэрозоли для заправки зажигалок», — сообщил Telegram-канал «112».

На момент взрыва в квартире находились семейная пара, ребенок и пожилая женщина. Никто не пострадал, хотя жилье получило сильные повреждения: выбиты стекла, пострадала стена.

В очаге возгорания были найдены разорванные баллоны и рядом с ними свечи. Не исключено, что свечи горели рядом с баллонами, что это стало причиной взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в квартире девятиэтажного дома на Нижней Масловке прогремел рано утром 19 марта. Инцидент произошел на шестом этаже. Стекла выбило в окнах трех комнат, пострадала межкомнатная перегородка.