Москва, 19 марта, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Сборная Гренады по футболу получила разрешение от Великобритании на участие в товарищеском матче с национальной командой России. Об этом вечером 18 марта рассказал главный тренер гренадской команды Энтони Модесте.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

«Мы действуем согласно протоколу и всем процедурам. Мы получили все разрешения», — заявил он в ходе пресс-конференции.

На данный момент национальная команда Гренады находится на 174-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Ее матч со сборной России состоится вечером 19 марта на стадионе московского «Динамо».

Как передавало ИА Регнум, 10 марта Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что футбольная сборная России 25 марта сыграет с национальной командой Замбии на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Замбийская команда на данный момент находится на 87-м месте в мировом рейтинге ФИФА.

Позднее, 13 марта, РФС объявил, что форварда тольяттинского «Акрона» 36-летнего Артема Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России перед товарищескими матчами с Гренадой и Замбией. Сам футболист позднее признался, что приятно шокирован приглашением в сборную России.