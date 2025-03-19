Москва, 19 марта, 2025, 09:57 — ИА Регнум. В ночь на 19 марта следовавший в Новокузнецк пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле. Об этом 19 марта рассказал представитель экстренных служб.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В аэропорт Шереметьево вернулся Boeing 737-800 «Аэрофлота», летевший в Новокузнецк», — привело его слова «РИА Новости».

По словам представителя экстренных служб, причиной для возвращения лайнера в аэропорт вылета, по предварительным данным, стала трещина на лобовом стекле. В 02:30 мск воздушное судно совершило штатную посадку в Шереметьево, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта летевший из Москвы в Ереван лайнер пассажирской авиакомпании «Азимут» срочно вернулся в аэропорт Внуково из-за неполадки. Пассажиров рейса в Ереван доставил резервный борт авиакомпании.

Ранее, 1 марта, следовавший в Турцию самолет авиакомпании «Победа» вернулся во Внуково. Воздушное судно штатно приземлилось в московском аэропорту после срабатывания датчика одной из систем.