Горловка, ДНР, 19 марта, 2025, 09:54 — ИА Регнум. В Горловке 11 мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщил 19 марта глава города Иван Приходько.

Telegram-канал Ивана Приходько

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до одиннадцати», — сообщил Приходько в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали центр города кассетными боеприпасами. Под удар попал жилой массив «Строитель». Пострадали жилые дома, теплотрасса, гражданский автомобиль и «Газель» маршрута № 100.

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Строитель» и в центре Горловки выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа «колокольчик», — отметил Приходько.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта в результате артиллерийского удара ВСУ по селу Рыбальче в Херсонской области ребенок 2017 года рождения получил ранение. Артиллерийский снаряд попал в жилой дом.